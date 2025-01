Musikpreis: Charli xcx und die Beatles für Brit Awards nominiert

Nominierung für Beatles–Song «Now and Then»

Auch die Beatles veröffentlichten zuletzt neue Musik. Für «Now and Then» wurde per KI ein zuvor nicht nutzbarer Vocal–Track von John Lennon (1940–1980) isoliert und mit einem Gitarrensound George Harrisons (1943–2001) vermischt, der in den 1990er Jahren entstanden war. Bei den Brit Awards steht der Nummer–eins–Hit jetzt in der Auswahl als Song des Jahres. Die erste Brit–Awards–Nominierung der Fab Four seit 1977.