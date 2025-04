Musikproduzent Ralph Siegel nimmt 36 Kilo ab

Seine Ehefrau Laura, mit der er seit 2018 verheiratet ist, setzte ihm jeden Sonntag die Spritze. «Nach ein paar Tagen hatte ich schon acht Kilo runter. Und immer, wenn ich wieder auf die Waage ging, zeigte sie weniger Gewicht an. Da kommt natürlich Freude auf», so Siegel. Inzwischen hat der Komponist die wöchentliche Behandlung jedoch eingestellt, hält aber an seinem angepassten Ernährungsplan fest.