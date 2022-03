Musikproduzent Timbaland: Diese Stars feierten dank ihm grosse Erfolge

Erfolgreich ging es weiter: Sein zweites Album «FutureSex/LoveSounds», mitproduziert von Timbaland, landete in den USA und Grossbritannien an der Chartspitze, in Deutschland auf Platz drei. Auch für sein Comeback-Album «The 20/20 Experience» holte sich Timberlake Timbaland wieder als Produzenten an seine Seite. Es regnete erneut beste Chartplatzierungen: Platz eins in Deutschland, der Schweiz, Grossbritannien und den USA. Auch «Man of the Woods» (2018) in Zusammenarbeit mit Timbaland platzierte sich hierzulande wieder auf der Eins, genauso wie in den USA.