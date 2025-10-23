Musikshow «Staying Alive»: Neue Sendung für Thore Schölermann

Mehr Zeit für neue Projekte

Für Thore Schölermann kommt die neue Aufgabe zu einem passenden Zeitpunkt. Vor rund einem Jahr hatte er seine langjährige Tätigkeit als «taff»–Moderator nach fast 13 Jahren beendet. «Ich tausche Sendezeit gegen Zeit mit meiner Familie. Das ist der beste Tausch, den ich je gemacht habe. Das fühlt sich absolut richtig an», begründete er damals in der «Bild»–Zeitung. Später bezeichnete er den Abschied als «die beste Entscheidung meines Lebens!»