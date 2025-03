Musikstreaming: Sieben Tipps für Spotify-User

Die Soundqualität anpassen

Ein zentraler Faktor für den Musikgenuss ist die Soundqualität. Spotify bietet verschiedene Qualitätsstufen an, die je nach Vorliebe und Datenvolumen angepasst werden können. In den Einstellungen unter «Soundqualität» können Nutzer zwischen den Optionen niedrig, normal, hoch und sehr hoch wählen. Die höchste Qualitätsstufe entspricht etwa 320 kbit/s und sorgt für ein klareres und detailreicheres Klangbild – allerdings auf Kosten eines höheren Datenverbrauchs. Wichtig zu wissen: Die Option «Sehr hoch» ist nur für Nutzer mit einem kostenpflichtigen Premium–Abonnement verfügbar. Wer die beste Qualität nutzen möchte, sollte dies also vor allem im WLAN oder mit einem grosszügigen Datenvolumen tun.