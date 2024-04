Musikvideo mit Klaas Heufer-Umlauf: Nina Chuba meldet sich zurück

«Ninalympische Spiele» im Video zur neuen Single

Nicht nur in den Comeback–Hit, auch in das Video zum brandneuen Song hat die Wahlberlinerin eine Menge Arbeit gesteckt, um ihre Fans mit ungebremster Energie in Entzückung zu versetzen. Darin präsentiert sie sich wie eine gefeierte Hochleistungsportlerin des Rap, startet in einem grossen Stadion stylische Wettrennen mit sich selbst und lässt sich auf einer überzogenen Pressekonferenz goldene Pokale überreichen.