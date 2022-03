Musikwelt trauert: Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins ist tot

Finneas (24), der an der Seite seiner Schwester Billie Eilish (20) bei der 94. Oscar-Verleihung am Sonntag auftreten wird, schrieb, dass er «untröstlich» sei. Er fügte hinzu: «Was für ein unglaubliches Talent, das es nicht nötig hatte, so freundlich und grosszügig und cool zu sein, aber all das war er trotzdem. Die Welt hatte so viel Glück, seine Gaben für die Zeit zu haben, in der sie sie hatte, Ruhe in Frieden».