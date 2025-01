Muskeln aus Pflanzen? Veganer Bodybuilder verrät seine Geheimnisse

Was war Ihr persönliches Schlüsselerlebnis, das Sie zur veganen Ernährung gebracht hat?

Unterleitner: Tatsächlich meine erste Wettkampfdiät, in der ich die letzten Wochen vor meinem Bodybuilding Wettkampf 800 Gramm Hähnchen am Tag gegessen habe. Mir ist die Lust an Fleisch vergangen. Und so bin ich erst vegetarisch, und knapp ein Jahr später vegan geworden. Dazu hat mich unter anderem mein ehemaliger Supplement–Sponsor motiviert, sowie meine eigene Recherche zu Tierhaltung und Ethik.