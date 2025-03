Muss Prinz Edward seinen 61. Geburtstag ohne seine Sophie feiern?

Herzogin Sophie reist nach New York

Der Commonwealth Day findet am zweiten Montag im März statt und steht 2025 unter dem Motto «Gemeinsam gedeihen wir». Beim festlichen Gottesdienst wird Edward jedoch fehlen. Wie unter anderem «GB News» berichtete, teilte der Palast vorab mit, dass der Herzog von Edinburgh wie auch seine Gattin nicht gemeinsam mit Charles, William (42) und Kate (43) zur Westminster Abbey kommen werden. Herzogin Sophie werde am 10. März für eine Veranstaltung nach New York fliegen. Edward werde den Tag stattdessen mit anderen Angehörigen wahrscheinlich in seinem Haus Bagshot Park in Surrey verbringen, hiess es.