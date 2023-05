Mut zur Farbe: Im Frühling kombinieren wir Orange mit Rosa

Wie die beiden Farben einzeln und als Hauptakteur funktionieren, zeigen die «Let's Dance»-Stars Motsi Mabuse (42) und Victoria Swarovski (29) in einem Video auf Instagram. Während die Jurorin sich in einem schillernden Blazerkleid ganz in Pink vor der Kamera zeigt, setzt Swarovski auf ein trägerloses Satinkleid in Neonorange. Zusammen ergeben die beiden Frauen ein farbenfrohes Fashion-Highlight.