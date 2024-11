Mutiger Look: Daniel Craig bei «Queer»-Premiere in Los Angeles

Abschied von James Bond

Der Absolvent der Guildhall School of Music and Drama, der auch in den «Knives Out»–Filmen (seit 2019) eine schwule Rolle spielt, hat die Pressetour damit verbracht, sich darüber zu freuen, wie weit sein «Queer»–Charakter William Lee von seiner Macho–Figur James Bond entfernt ist. Den Geheimagenten spielte Craig von 2006 bis 2021 in fünf Filmen. Er ist der bis dato letzte 007, die Nachfolge steht noch immer nicht fest.