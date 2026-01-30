Mutter aus den «Kevin»-Filmen: Schauspielerin Catherine O'Hara ist tot

2015 übernahm sie in der Serie «Schitt‹s Creek» die Rolle der schrulligen Moira Rose – und feierte damit ihren grössten Triumph. 2020 gewann sie für diese Darstellung den Emmy als beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie. In ihrer Dankesrede würdigte sie die Schöpfer der Serie: «Ich werde Eugene und Daniel Levy für immer dankbar sein, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, eine Frau in einem gewissen Alter – meinem Alter – zu spielen, die ganz sie selbst sein darf.» Für «Schitt›s Creek» wurde sie ausserdem mit einem Golden Globe und einem SAG Award ausgezeichnet.