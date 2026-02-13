Mutter von Savannah Guthrie entführt: FBI verdoppelt die Belohnung

Savannah Guthrie, die die NBC–Morgensendung «Today» moderiert, hält sich seit dem Verschwinden ihrer Mutter in Arizona auf. Zu dem Überwachungsfoto des Verdächtigen schrieb sie bei Instagram: «Irgendjemand da draussen erkennt ihn. Wir glauben, dass sie noch da draussen ist. Bringt sie nach Hause.» Seit Beginn der Ermittlungen sind laut FBI bereits 13.000 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Dutzende Agenten arbeiten rund um die Uhr in einer eigens eingerichteten Kommandozentrale an dem Fall.