Mutter von Savannah Guthrie entführt? Neues Schreiben aufgetaucht

Savannah Guthrie sowie ihre Geschwister Annie und Camron hatten kürzlich einen bewegenden Appell an den oder die mutmasslichen Entführer gerichtet. Die Familie habe die Berichte gesehen, dass ein angebliches Lösegeldschreiben aufgetaucht war, erklärte sie in einem Instagram–Video unter anderem. «Wir sind bereit, zu reden», sagte die Moderatorin. «Wir müssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt und dass Sie sie [in Ihrer Gewalt] haben. [...] Bitte melden Sie sich bei uns.» Direkt an ihre Mutter gerichtet erklärte sie: «Mama, falls Du das hörst. Du bist eine starke Frau.»