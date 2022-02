«Muttertag - Ein Taunuskrimi»: Annika Kuhl spielt die neue Kommissarin

Ihre jüngere Tochter Edwina (geb. 2010) stand auch schon vor der Kamera. Sie hat mit Ihnen im «Polizeiruf: Kinderparadies» (2013) gespielt, ihr Vater Leander Haussmann führte damals Regie. Gibt es da weitere Pläne?

Kuhl: Das war für sie wirklich ein sehr prägendes Erlebnis, obwohl sie noch nicht mal drei Jahre alt war. Ich dachte eigentlich, dass sie es vergisst. In der Zeit danach war sie aber immer eifersüchtig, wenn ich gedreht habe und andere Kinder mitgespielt haben. Oder andere Kinder meine Kinder gespielt haben. Aber ich wollte sie noch nicht zu sehr in diese Welt hineinlassen, weil es einer gewissen Reife bedarf. Diese Konzentration auf einen am Set ist ja schon auch eine Scheinwelt. Viele Menschen kümmern sich ständig um alles: Man wird angezogen, geschminkt, die Schuhe werden zugebunden. Ich kann das abstrahieren, weil ich weiss, dass das zur Zeitersparnis so gemacht wird und weil die Anschlüsse stimmen müssen. Kinder können das aber nicht so einordnen. Daher finde ich es noch nicht günstig. Wenn sie dann aber diese Reife hat und es immer noch möchte, wäre es etwas Anderes...