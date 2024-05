Muttertag: John Travolta erinnert an verstorbene Ehefrau Kelly Preston

John Travolta erinnerte im April auch an seinen verstorbenen Sohn

Kelly Preston war im Juli 2020 im Alter von 57 Jahren an einer Brustkrebserkrankung gestorben. Mit John Travolta war sie seit 1991 verheiratet. Sohn Jett war im Januar 2009 im Alter von 16 Jahren im Urlaub auf den Bahamas gestorben, nachdem er einen Krampfanfall erlitten hatte. Im April erinnerte Travolta auch an ihn. Er wäre an diesem Tag 32 Jahre alt geworden. Auf Instagram teilte er ein Foto von sich und Preston, auf dem sie ihren Sohn umarmen. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Jetty – es vergeht kein Tag, an dem du nicht bei mir bist!», schrieb Travolta zu dem Bild.