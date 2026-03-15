Muttertag: Prinz William erinnert mit liebevollen Zeilen an Diana

Prinz William (43) hat an diesem Sonntag mit einem Instagram–Post seine Mutter gewürdigt. Am 15. März feiern die Briten Muttertag und der Royal veröffentlichte dazu ein Bild, auf dem die verstorbene Diana (1961–1997) mit William inmitten einer Blumenwiese zu sehen ist. Laut «The Sun» wurde es 1984 in Highgrove aufgenommen. «Ich gedenke meiner Mutter – heute und jeden Tag», schrieb er in seiner rührenden Widmung. «Meine Gedanken sind bei all jenen, die heute an einen geliebten Menschen denken. Einen schönen Muttertag. W»