«My Life with the Walter Boys»: Alle Fakten zur zweiten Staffel

Mitten in ihrem Gefühlschaos verlässt Jackie am Ende der ersten Staffel Silver Falls überstürzt und fliegt zurück nach New York. Wie der Trailer zu Staffel zwei zeigt, kehrt Jackie zurück und will sich mit dem sichtlich gekränkten Alex versöhnen, der ihr vor ihrer Abreise eine Liebeserklärung gemacht hatte. Doch auch Cole, der mit seinen Zukunftsplänen kämpft, scheint wieder Annäherungsversuche zu machen. Währenddessen muss Jackie in der Familie und in Silver Falls wieder ihren Platz finden.