Mysteriöse rote Flecken auf Donald Trumps Hand: Das steckt dahinter

Die roten Flecken wurden sichtbar, als Donald Trump beim Verlassen eines New Yorker Gerichtssaals fotografiert wurde. Er hob dabei die Hand, um Anhängern zuzuwinken, die vor dem Gerichtsgebäude warteten. Bei Terminen an den Tagen danach war von den auffälligen Flecken allerdings nichts mehr zu erkennen – was wohl für die Theorie, über die «TMZ» berichtet, spricht.