Mysteriöses Instagram-Video: Arbeitet Stefan Raab an einem Comeback?

Was planen Elton und Stefan Raab?

Hauptakteur in dem nun unlängst geteilten Clip ist zunächst Elton (52), der allein in einem Kanuboot auf einem See zu einer Insel paddelt und nach Raab ruft: «Stefan, wo steckst du?» Am Ziel angekommen findet er Raab. «Elton, alter Sack», sagt dieser – und Raabs Stimme ist direkt erkennbar.