Mythos Moor: Wo sagenhafte Geschichten schlummern

Das versunkene Dorf in der Rhön

In der Rhönsage hat es gleich ein ganzes Dorf getroffen. Mitten im Schwarzen Moor, am Dreiländereck von Hessen, Thüringen und Bayern, gelegen, sollen die Bewohner einem sündigen Lebenswandel gefrönt haben. Zur Strafe versank das gesamte Dorf, und geblieben ist nur ein dunkler See: das Moorauge. Der Sage nach soll es dort noch rumoren. Von Zeit zu Zeit hören Wanderer die Turmuhr schlagen und «in nächtlicher Stunde schweben die Seelen von drei Moorjungfern mit denen der anderen dort Versunkenen als Irrlichte über dem Moore». So heisst es in Paul Schlitzers Werk «Lebendiges Erbe - Sagen aus Rhön und Vogelsberg».