«Law & Order»: Stilbildendes Karrieresprungbrett

1990 startete «Law & Order» beim US-Sender NBC. Bis 2010 liefen 456 Folgen, was die Reihe zu einer der langlebigsten und erfolgreichsten US-amerikanischen Primetime-Serien macht. Der innovative Clou der Serie: Jede Folge ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Part verfolgen die Zuschauerinnen und Zuschauer den Fall aus der Sicht der New Yorker Polizei. Dann wechselt die Perspektive hin zu der Staatsanwaltschaft. Dieser Struktur bleiben auch die neuen Folgen treu.