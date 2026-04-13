Nach 12 Jahren und 4 Kindern: «Harry Potter»-Star Jessie Cave verlobt

Seit über zehn Jahren lebt Jessie Cave (38) in wilder Ehe mit dem Komiker Alfie Brown zusammen. Nun hat sich die aus «Harry Potter» bekannte Darstellerin verlobt. «12 Jahre und 4 Kinder später ... es wird ernst», schrieb sie auf Instagram. Dazu stellte sie ein Bild des Paares. Jessie Cave und Alfie Brown liegen im Bett. Die Schauspielerin hält ihre linke Hand mit dem Verlobungsring in die Kamera. In einer Instagram–Story zeigte Cave eine Nahaufnahme des Schmuckstücks an ihrem Ringfinger. Darüber hat sie Augen und darunter einen Mund gemalt.