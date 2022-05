Was schon der unlängst enthüllte Titel sowie erste Behind-the-Scenes-Fotos zu «Avatar 2» angedeutet haben, bestätigt der Trailer einmal mehr: Der Name ist Programm bei der Fortsetzung, die erstmals die (Unter-)Wasserwelt von Pandora en détail zeigen wird. Man darf sich also auf so noch nicht gesehene maritime Schauwerte und auf fantasiereiche Meeresbewohner des fernen Planeten freuen.