Nach 14 Jahren: Thore Schölermann hört bei «The Voice of Germany» auf

Ende 2025 zog sich Thore Schölermann (41) aus «The Voice Kids» zurück. Jetzt verabschiedet sich der Moderator nach 14 Jahren auch von «The Voice of Germany». Das gab er gegenüber der «Bild»–Zeitung bekannt. «Es ist wie bei einer guten Party und immer schwer, den richtigen Moment zum Nachhausegehen zu finden, weil man einfach so viel Spass hat. Ich fühle aber, dass der richtige Moment genau jetzt ist», so Schölermann. Der zweifache Vater betonte, dass Zeit kostbar und endlich sei. Deshalb trennte er sich von seinem Moderationsjob bei der ProSieben–Show.
Weiter betonte Schölermann: «Ich mache Dinge nur mit vollem Herzblut. Es war ein Traumjob.» Er habe bereits «das ein oder andere Tränchen vergossen». Mit seinem Ausstieg verbleibt Melissa Khalaj (36) als einzige Moderatorin. Einen Ersatz für Schölermann gibt es bislang nicht.
Thore Schölermann priorisiert seine Familie
Der Moderator beendete bereits 2024 seine Arbeit beim Boulevardmagazin «taff» und gab im vergangenen November seinen Ausstieg bei «The Voice Kids» bekannt. Beide Entscheidungen begründete er damit, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen. Mit seiner Frau Jana Schölermann (38) hat er zwei kleine Kinder.
Ein kompletter Abschied aus dem TV–Geschäft ist das jedoch nicht: Er wird ab dem 25. April die ProSieben–Show «Staying Alive – Stars singen mit Legenden» moderieren. Abseits der Kameras ist er zudem seit Kurzem als Franchisenehmer aller drei McDonald's–Filialen in Aachen tätig – ein Job, der sich besser mit dem Familienleben vereinbaren lässt.