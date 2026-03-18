Nach 14 Jahren: Thore Schölermann hört bei «The Voice of Germany» auf

Ende 2025 zog sich Thore Schölermann (41) aus «The Voice Kids» zurück. Jetzt verabschiedet sich der Moderator nach 14 Jahren auch von «The Voice of Germany». Das gab er gegenüber der «Bild»–Zeitung bekannt. «Es ist wie bei einer guten Party und immer schwer, den richtigen Moment zum Nachhausegehen zu finden, weil man einfach so viel Spass hat. Ich fühle aber, dass der richtige Moment genau jetzt ist», so Schölermann. Der zweifache Vater betonte, dass Zeit kostbar und endlich sei. Deshalb trennte er sich von seinem Moderationsjob bei der ProSieben–Show.