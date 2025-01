Nach 15 Jahren: Barbara Meier feiert in Paris ihr Laufsteg-Comeback

Grosser Moment für Barbara Meier (38): Die Gewinnerin der zweiten Staffel von «Germany's Next Topmodel» feierte am Dienstag in Paris ihr lang erwartetes Comeback auf dem Laufsteg. 15 Jahre nach ihrem letzten Catwalk–Auftritt bei dem Event in der französischen Hauptstadt präsentierte die Wahl–Österreicherin Mode der renommierten Haute–Couture–Designerin Lena Erziak.