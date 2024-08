Nach 15 Jahren Streit: So fanden die Gallaghers wieder zusammen

Am Sonntagabend (25. August) hatte Liam diese Entwicklung bei seinem Headliner–Auftritt beim Reading Festival bereits angedeutet. Er spielte den Oasis–Song «Half The World Away» und sagte dazu: «Ich möchte dieses Lied Noel fucking Gallagher widmen.» Nach dem Set kündigte er an, dass es am 27. August um 8 Uhr eine grosse Neuigkeit geben werde.