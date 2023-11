Nach 17 Jahren: Elena Uhlig und Fritz Karl haben geheiratet

Sie haben tatsächlich Ja gesagt: Nach 17 Jahren als Liebespaar und vier gemeinsamen Kindern hat das Schauspielerpaar Elena Uhlig (48) und Fritz Karl (55) am Freitag in seiner Heimat und ihrer langjährigen Wahlheimat Österreich geheiratet. Das bestätigte das Magazin «Bunte» in einer kurzen Vorabmeldung. Bilder von der «romantischen Trauung» werden demnach in der kommenden Ausgabe gezeigt.