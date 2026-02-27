Nach 20 Jahren Ehe: Liebes-Aus bei Pink und Ehemann Carey Hart

«Langzeitbeziehungen sind nicht einfach. Es ist viel leichter, in den stabilen Phasen zu bleiben und von einer Beziehung zur nächsten zu springen, weil man sich dann nicht mit den immer wiederkehrenden Problemen auseinandersetzen muss. Am Ende muss man sich selbst reparieren – den anderen kann man nicht reparieren. Deshalb kann es herausfordernd sein, und es gibt gute Tage und schlechte Tage», erklärte sie dem Magazin damals.