Nach 20 Jahren ProSieben: «Grey's Anatomy» wechselt zu neuem Sender

Schwache Quoten: «Grey's Anatomy» während Staffel 21 aus Primtime verbannt

Der Wechsel von «Grey's Anatomy» von ProSieben zu Sixx fühlt sich wie eine Strafversetzung für die langlebigste US–Krankenhausserie überhaupt an. Ganz aus dem Nichts kommt er aber nicht. Gegen Ende der letzten Staffel hatte ProSieben die Ausstrahlung bereits von der Primetime auf einen späteren Programmplatz verschoben. Der Grund waren schlechte Quoten.