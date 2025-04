Nach 22 Jahren: Werner Schmidbauer lädt zum letzten «Gipfeltreffen»

«‹Wenn›s an der Zeit ist' heisst eins meiner Lieder – und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören», wird Schmidbauer in der Mitteilung zitiert. «Für mich ist es an der Zeit, mich von diesem, meinem Herzensformat, zu trennen, um neue Wege zu gehen und mehr Zeit für meine ebenso geliebte Musik zu haben.» Sein letzter Gesprächsgast wird Martin Kälberer (57) sein, einer der besten Freunde Schmidbauers und dessen musikalischer Begleiter. Passend dazu zeigt das BR Fernsehen bereits am 17. April um 22:45 Uhr einen Konzertmitschnitt von «Schmidbauer & Kälberer laden ein...» auf dem Münchner Tollwood–Festival 2024, auf dem die Band SchmidbauerS eine Wiedervereinigung feierte.