Nach 25 Jahren Liebe: Schauspielerin Gesine Cukrowski ist wieder solo

Mann und Frau auch ohne Zeremonie

Dass sich Cukrowski und Helfrich auch ohne Trauschein stets als Eheleute ansahen, erklärte die «Der letzte Zeuge»–Darstellerin noch im Mai des vergangenen Jahres gegenüber «Bunte». «Die ewige Frage nach der Hochzeit. Auch ohne Zeremonie sind wir Mann und Frau», befand Cukrowski damals. «Wir versuchen, unserer patriarchalen Prägung immer wieder ein Schnippchen zu schlagen. Seit 25 Jahren bin ich nun mit meinem Mann zusammen und seitdem setzen wir uns mit dem Thema erfolgreich auseinander.»