Nach 25 Jahren: Scheidung bei Boyzone-Star Keith Duffy?

Das Paar lernte sich 1995 in einem Nachtclub in Dublin kennen, ein Jahr später kam schon ihr Sohn zur Welt. 1998 erfolgte die Hochzeit in Las Vegas. Im Sommer schwärmten sie in Posts noch zum silbernen Ehejubiläum voneinander. Duffy schrieb: «Wir feiern 25 Jahre mit Stil. Die französische Riviera enttäuscht nicht.» Er dankte auch dem persönlichen Einkäufer, «der Smithy mit so sexy Kleidung geschmückt hat».