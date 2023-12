Nach 32 Jahren: Sarah Ferguson «dankbar» für Sandringham-Rückkehr

Grosse Ehre für Herzogin Sarah

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Fergie kurz vor ihrem Tod von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022) geehrt wurde. Wie unter anderem «Mail Online» meldet, hatte die Monarchin eine Trauerfeier für Fergie in der St. George's Chapel in Windsor genehmigt, gefolgt von einer Beisetzung auf dem königlichen Familienfriedhof in Frogmore.