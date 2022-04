Nach 39 Ehejahren: Dan Aykroyd und seine Frau gehen getrennte Wege

Mehrere gemeinsame Filme in den 1980er Jahren

Dan Aykroyd und Donna Dixon lernten sich 1983 am Set der Komödie «Dr. Detroit» kennen, noch im selben Jahr heirateten sie. Das Paar stand in mehreren Filmen gemeinsam vor der Kamera, etwa in «Unheimliche Schattenlichter» (1983), «Spione wie wir» (1985) und «Der Couch-Trip» (1988).