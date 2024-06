Nach 40 Jahren: Courteney Cox stellt Tanz aus Springsteen-Video nach

Courteney Cox witzelt über ihren 80er–Jahre–Auftritt

In den vergangenen Wochen haben TikToker ihre Mütter gefragt, wie sie in den 1980er Jahren getanzt haben, und davon dann Videos gepostet. Dieser Trend hat nun auch Hollywoodstar Cox erreicht, die ihre Karriere 1984 mit dem Musikvideo zu Bruce Springsteens «Dancing in the Dark» begann. Zuvor hatte sie lediglich in einer Episode der Soap "Jung und Leidenschaftlich – Wie das Leben so spielt" mitgewirkt. Ein Auftritt also, der ihr gut in Erinnerung geblieben sein dürfte. «Das Tanzen der 1980er Jahre... im Dunkeln», betitelte sie ihr Video zum TikTok–Trend. Darin bewegt sie sich zunächst recht brav zu dem Lied «Smalltown Boy», bevor sie nach ein paar Sekunden den Kopf schüttelt, ihre Jacke auszieht und das gleiche Bruce–Springsteen–T–Shirt enthüllt, das sie im Video zu «Dancing in the Dark» trug.