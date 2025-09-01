Nach 50 Jahren: «Der weisse Hai» erobert die Kinocharts

Das «Rosenkrieg»–Remake «Die Rosenschlacht» mit Benedict Cumberbatch (49). Oder «Caught Stealing» mit den Stars der Stunde Austin Butler (34) und Zoë Kravitz (36). Dieses Wochenende starteten gleich zwei vielversprechende Filme in den Kinos. Doch sie hatten das Nachsehen gegen einen 50 Jahre alten Film. In den USA kehrte zum Jubiläum «Der weisse Hai» zurück. Und das mit Macht.