Nach 66 Jahren: Königin Margrethe II. hat mit dem Rauchen aufgehört

Noch im Februar hatte Margrethe zudem gegenüber «Weekendavisen» versichert, dass sie nicht vorhabe, das Rauchen aufzugeben. «Jetzt bin ich so alt, dass es keine Rolle mehr spielt», sagte sie damals. Doch ganz offenbar führte ihre bevorstehende Rücken-OP zu einem Sinneswandel. «Was Rücken-Operationen angeht, gibt es in Dänemark einfach Orte, an denen Raucher nicht operiert werden, weil sie schlechter abschneiden als Nichtraucher», erklärte diesbezüglich der ehemalige Chefarzt und Rückenspezialist Tom Bendix vom Rigshospitalet «B.T.» zufolge. In dem Krankenhaus in Kopenhagen unterzog sich auch Margrethe zu Beginn dieses Jahres ihrer OP.