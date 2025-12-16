Nach Abschied: Thomas Gottschalk will «viel von der Welt sehen»

Noch muss sich der Entertainer in Geduld üben. «Erst in zwei Monaten wissen wir, ob der Tumor komplett entfernt werden konnte und ob auch nichts gestreut hat», sagte Karina Gottschalk zu «Bild». Zur kommenden Zeit erklärte sie: «Thomas muss gesund werden. Deswegen wollen wir uns für ein paar Monate eine Erholungsphase gönnen. Er wird nach so vielen Jahrzehnten auf der Bühne tief fallen, aber ich liebe ihn und fange ihn auf.»