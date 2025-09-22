Nach Absetzung der US-Show: Jimmy Kimmel kehrt zurück ins Fernsehen

Die Walt Disney Company gab laut US–Medien eine Erklärung raus, in der bestätigt wurde, dass die Show am Dienstag, 23. September, wieder ausgestrahlt werde. «Am vergangenen Mittwoch haben wir beschlossen, die Produktion der Show auszusetzen, um eine angespannte Situation in einem für unser Land emotionalen Moment nicht weiter anzuheizen. Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir der Meinung waren, dass einige der Kommentare unangebracht und daher unsensibel waren», heisst es. «Wir haben die letzten Tage damit verbracht, intensive Gespräche mit Jimmy zu führen, und nach diesen Gesprächen haben wir die Entscheidung getroffen, die Show am Dienstag wieder aufzunehmen.»