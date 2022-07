Nach Affleck-Hochzeit: Jennifer Lopez widmet sich wieder ihrer Arbeit

Füsse hochlegen und Zweisamkeit geniessen kommt für Superstar Jennifer Lopez (52) auch nach der Hochzeit mit Ben Affleck (49) offenbar nicht infrage. Erst am Sonntag (17. Juli) hat die Sängerin über ihren Newsletter «On The JLo» bestätigt, dass sie und Affleck sich in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas das Jawort gegeben haben. Nun widmet sich die Sängerin bereits wieder ihrer Arbeit, wie das Magazin «People» berichtet.