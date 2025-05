Nach Alzheimer-Diagnose: «Duck Dynasty»-Star Phil Robertson ist tot

Öffentliche Feier «seines Lebens» geplant

Die Familie des Reality–Stars teilte die traurige Neuigkeit am 25. Mai in verschiedenen Social–Media–Posts mit. Sein Sohn Jase postete auf X (früher Twitter) einen Nachruf: «Mein Vater ist heute zum Herrn gegangen! Wir werden ihn vermissen, aber wir wissen, dass er in guten Händen ist und unserer Familie geht es gut, denn Gott ist sehr gut! Wir werden ihn wiedersehen!» In ihrem gemeinsamen Instagram–Beitrag schrieben Sohn Willie und seine Frau Korie Robertson: «Wir halten vorerst einen privaten Gottesdienst ab, werden aber bald Einzelheiten zu einer öffentlichen Feier seines Lebens bekannt geben.»