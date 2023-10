Nach Alzheimer-Schock: Chris Hemsworth verändert sein Leben radikal

Seit Chris Hemsworth (40) zufällig erfahren hat, dass bei ihm ein erhöhtes Risiko besteht, eines Tages an Alzheimer zu erkranken, hat der Marvel–Held einiges in seinem Leben verändert. Dass der Star mit eiserner Disziplin dazu bereit ist, seine Muskeln zu trainieren, beweist die beeindruckende Physis des Thor–Darstellers. Nun ist er ebenso willens, viel Arbeit in ein anderes Körperteil zu stecken – sein Gehirn. Das verriet er in einem Gespräch mit «Men's Health».