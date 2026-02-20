Nach Andrews Festnahme: Wo sind Sarah Ferguson, Beatrice und Eugenie?

Fergusons genauer Aufenthaltsort bleibt ein Rätsel. Dem Vernehmen nach hält sie sich im Ausland auf – zunächst habe sie einige Tage mit Freunden in den französischen Alpen verbracht, bevor sie in die Vereinigten Arabischen Emirate weitergereist sei. Laut «People» hatte Ferguson nach der Räumung der Royal Lodge geplant, in ein eigenes Haus zu ziehen und ein unabhängiges Leben aufzubauen. Berichte, sie könnte bei Tochter Beatrice auf dem Land oder bei Eugenie in Portugal unterkommen, wurden von einem Sprecher zurückgewiesen.