Nach Angriffen auf Israel: Konzert von Bruno Mars in Tel Aviv abgesagt

«Alle Käufer erhalten eine automatische Rückerstattung», hiess es in dem Beitrag. Weiter schrieb der Veranstalter: «Wir stehen in diesen schwierigen Momenten auf der Seite der Bewohner Israels, der IDF–Kämpfer und der Sicherheitskräfte.» Bruno Mars hat sich bislang nicht zu der kurzfristigen Konzertabsage geäussert. Der Sänger trat am vergangenen Mittwoch zum ersten Mal in Israel auf. Im HaYarkon Park, wo mehrere Konzerte mit dem US–amerikanischen Musiker geplant waren, spielte er vor 60.000 Menschen.