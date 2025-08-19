Nach Anklage gegen Sohn Marius: Trauriger Geburtstag für Mette-Marit

Kurz vor Mette–Marits Ehrentag hatte sich der Palast in einem ebenfalls kurzen Statement zu der Anklage geäussert: «Es ist Sache der Gerichte, sich mit diesem Fall zu befassen und zu einer Entscheidung zu kommen», zitiert der öffentlich–rechtliche Rundfunk NRK daraus. Dazu wird es aller Voraussicht nach Mitte Januar 2026 kommen, ab dann soll sich Høiby norwegischen Medien zufolge vor Gericht verantworten müssen.