Nach Anklage: So geht es für Donald Trump weiter

In dem Fall geht es um die mutmasslichen Schweigegeldzahlungen von Donald Trump an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Daniels behauptet, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben, was dieser bestreitet. Im Zuge der Behauptungen soll sein ehemaliger Anwalt vor den Präsidentschaftswahlen 2016 Schweigegeld an Daniels bezahlt haben. Möglicherweise haben diese Zahlungen gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung verstossen, was eine strafbare Handlung darstellen würde.