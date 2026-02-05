Nach Anti-ICE-Rede: Finneas springt Schwester Billie Eilish zur Seite

Der Singer–Songwriter Finneas O'Connell (28) hat seine Schwester Billie Eilish (24) für ihre Rede bei den Grammys in Schutz genommen. Auf Kritik an ihrer Dankesrede, in der sie die US–Einwanderungsbehörde ICE kritisiert hatte, antwortete er auf der Plattform Threads mit deutlichen Worten. «Ich sehe viele sehr mächtige alte weisse Männer, die empört über das sind, was meine 24–jährige Schwester in ihrer Dankesrede gesagt hat. Wir können eure Namen buchstäblich in den Epstein–Akten sehen», schrieb er in einem Beitrag, den er auch in einer Instagram–Story teilte.