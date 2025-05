Nach antisemitischen Post: Gary Lineker soll BBC vorzeitig verlassen

Gary Lineker (64) wird wohl schon in Kürze vorzeitig Abschied von BBC nehmen. Laut britischen Medienberichten soll die Fussball–Legende zuvor ein antisemitisches Instagram–Video geteilt haben. Der ehemalige Stürmer von Leicester City und der englischen Nationalmannschaft verlasse die BBC nach 26 Jahren «im gegenseitigen Einvernehmen» mit seiner letzten «Match of the Day»–Sendung am kommenden Sonntag, schreibt unter anderem «The Sun». Eine Quelle sagte dem Blatt: «Es ist ein herzzerreissendes Ende einer aussergewöhnlichen Fernsehkarriere.»