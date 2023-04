Nach Antisemitismusvorwürfen: Roger Waters darf in Frankfurt auftreten

Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters (79) darf nun doch am 28. Mai in der Festhalle in Frankfurt am Main auftreten. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht in einer Mitteilung bekannt gegeben. Dort hatte der Musiker unlängst einen Antrag eingereicht, nachdem die hessische Landesregierung und der Magistrat der Stadt das Konzert absagen wollten, mit der Begründung, dass Waters «einer der reichweitenstärksten Antisemiten der Welt» sei.